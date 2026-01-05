¿Cómo operaba la red que privó de libertad a una familia en La Chorrera? Te contamos

La Fiscalía expuso que las víctimas fueron amenazadas y sometidas a actos de violencia física y psicológica, bajo advertencias de que debían abandonar el sector de Naos.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un violento hecho registrado en el sector de Naos, corregimiento de Barrio Balboa, en el distrito de La Chorrera, dejó como resultado seis personas privadas de libertad, presuntamente por un grupo conformado por nueve individuos, entre ellos un menor de edad, según informaron las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, el incidente ocurrió el 2 de enero, cuando las víctimas se encontraban participando en una fiesta. En ese momento, varios sujetos armados irrumpieron en la residencia, derribaron la puerta y se llevaron por la fuerza a seis personas, trasladándolas a otra vivienda del mismo sector.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que las víctimas fueron amenazadas y sometidas a actos de violencia física y psicológica, bajo advertencias de que debían abandonar el sector de Naos.

Además, se reveló que algunas de las víctimas fueron torturadas y rapadas, mientras que los agresores presuntamente recibían instrucciones a través de llamadas telefónicas. En el grupo de víctimas también se encontraban menores de edad.

“Estas seis personas son trasladadas a una residencia donde se mantenían múltiples personas con armas de fuego, en donde fueron objeto de violencia física y psicológica, e incluso tres de ellas fueron rapadas”, indicó Linnette Velasco, fiscal del caso.

La fiscal explicó que tres de las víctimas lograron ser liberadas, mientras que las otras tres permanecieron privadas de libertad hasta que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, iniciaron las investigaciones correspondientes. Las diligencias de allanamiento y registro permitieron la aprehensión de nueve personas, entre ellas un menor de edad.

“Las seis personas han sido objeto de la aplicación de medidas de protección para garantizar su seguridad durante el proceso”, destacó Velasco.

Según la Fiscalía, se presentaron elementos suficientes que vinculan a ocho adultos y un adolescente de 17 años con estos hechos, que han generado consternación entre los residentes del sector.

Tras la audiencia ante un juez de garantías, ocho de los imputados quedaron bajo detención provisional, mientras que uno recibió una medida cautelar distinta. A tres de los adultos se les imputaron cargos por violación, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir, mientras que al menor de edad se le imputó el delito de posesión ilegal de armas de fuego.

Con información de Hellen Concepción