Hallan cuerpo sin vida de ‘Don Toño’, reportado como desaparecido en Santiago

El hallazgo se produjo cuando trabajadores agrícolas que realizaban labores en los cañales localizaron el cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades.

Encuentran cadáver de ‘Don Toño’ en cañal entre Capellanía y El Espino / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
05 de enero 2026 - 19:27

Santiago, Veraguas/Los restos humanos encontrados la mañana de este lunes en un cañal ubicado a unos tres kilómetros de la vía Interamericana, entre las comunidades de El Espino y Capellaní­a, en el corregimiento de Carlos Santana, distrito de Santiago, corresponden a un adulto mayor reportado como desaparecido desde finales del mes de noviembre.

Fueron familiares de la víctima quienes lograron identificar el cuerpo y confirmaron a las autoridades que se trataba de José Antonio Saavedra, de 76 años de edad, conocido en la comunidad como “Don Toño”, quien padecía Alzheimer.

Tras su desaparición, ocurrida a finales de noviembre, se dio aviso a las autoridades y se activaron operativos de búsqueda por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en el área de los cañales, sin embargo, las labores tuvieron que ser suspendidas.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores agrícolas que realizaban labores en los cañales localizaron el cuerpo y alertaron de inmediato a las autoridades, quienes procedieron a acordonar el área.

El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte de este adulto mayor, mientras se realizan las diligencias legales y forenses de rigor.

Con información de Ney Castillo

