Enfermera baleada se encuentra en estado grave en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega: necesita sangre A+

Una mujer de 29 años, quien labora como enfermera en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas, permanece en condición grave y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de recibir dos impactos de bala en un hecho violento ocurrido en el distrito de Atalaya.

Te puede interesar: 🔗Joven de 18 años se convierte en la primera víctima por homicidio del año 2026 en Colón

De acuerdo con directivos del hospital, la paciente ha sido sometida a todos los procedimientos médicos necesarios y actualmente se encuentra estabilizándose bajo estricta vigilancia médica. Sin embargo, su condición sigue siendo delicada, por lo que el centro hospitalario hizo un llamado urgente a la solidaridad de la población para donar sangre tipo A positivo.

La directora del Hospital Luis “Chicho” Fábrega informó que la recolección de sangre iniciará desde este lunes dentro del propio hospital, con el objetivo de contar con las unidades necesarias para continuar el tratamiento de la paciente.

“Ella se encuentra en estado delicado en estos momentos y se mantiene en cuidados intensivos”, expresó la directora, quien reiteró el llamado a la comunidad veragüense: “Todos sabemos que alguien vive cuando alguien da”, agregó.

Las autoridades médicas confirmaron que la paciente presenta dos heridas por arma de fuego y que, por ahora, no será sometida a nuevas cirugías, ya que los procedimientos iniciales ya fueron realizados. Las decisiones médicas futuras dependerán de cómo evolucione su estado de salud en las próximas horas.

Te puede interesar: 🔗¡No caiga en estafas! Este es el listado oficial de las agencias que venderán paquetes turísticos para el Mundial 2026

Agresor se quitó la vida

En relación con el hecho, se informó que el presunto agresor, un joven de 19 años, se dio a la fuga tras disparar contra la enfermera. Posteriormente, al verse acorralado por las autoridades, se quitó la vida con un arma de fuego en una zona montañosa de Atalaya.

Las autoridades mantienen investigaciones abiertas, ya que este joven podría estar vinculado a un homicidio ocurrido a finales de agosto pasado en el sector de Garnaderita de Atalaya, donde un menor de edad perdió la vida tras una golpiza luego de una actividad bailable.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer ambos hechos y determinar responsabilidades, mientras la comunidad se mantiene en alerta y a la espera de avances en el estado de salud de la enfermera.