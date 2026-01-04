Joven de 18 años se convierte en la primera víctima por homicidio del año 2026 en Colón

Un joven de 18 años de edad fue asesinado la madrugada de este domingo en el sector 16 de Junio, comunidad de Puerto Escondido, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, convirtiéndose en el primer homicidio registrado en la provincia en lo que va del año 2026.

De acuerdo con información preliminar, el joven se encontraba en una de las calles del sector cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes sin mediar palabras le realizaron múltiples detonaciones, provocándole la muerte de manera instantánea.

Tras el ataque, unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 llegaron al lugar, donde confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Minutos después, agentes de la Policía Nacional procedieron a acordonar la escena del crimen, mientras se esperaba la llegada de personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y recolección de evidencias, con el objetivo de dar con los responsables de este hecho de sangre, que ha generado preocupación entre los residentes de la comunidad.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen y ubicar a los autores, mientras que la Policía Nacional reforzó la vigilancia en el área como parte de las acciones preventivas.