Generación de empleo y jóvenes, los mayores desafíos del mercado laboral en Panamá para 2026

Aunque el cierre de 2025 estuvo acompañado por la reactivación de la actividad bananera en Bocas del Toro y el anuncio de obras de infraestructura llamadas a dinamizar el mercado laboral, las cifras de desempleo continúan siendo motivo de preocupación, sobre todo entre jóvenes y adultos mayores, los grupos más golpeados por la falta de oportunidades.