Los visitantes, procedentes de distintos países, se desplazan hacia diversos puntos de la provincia para participar en las actividades culturales y recreativas programadas para este fin de semana, cuyo epicentro será el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Colón/La ciudad de Colón vive un ambiente festivo en el marco de la conmemoración de sus 174 años de fundación, impulsado por la llegada de más de 3,125 turistas que arribaron en horas de la mañana al puerto de cruceros de Colón 2000.