Barberos ofrecen cortes gratuitos a estudiantes en Pan de Azúcar por el regreso a clases
Desde tempranas horas de la mañana, la conocida barbería del pueblo, ubicada en el sector de Pan de Azúcar, se convirtió en escenario de una jornada solidaria dirigida a estudiantes que se preparan para el inicio del año escolar este 2 de marzo.
Pan de Azúcar, Panamá/La iniciativa, organizada con el apoyo de la junta comunal, ofreció cortes de cabello gratuitos a niños de la comunidad, con el objetivo de que puedan regresar a clases cumpliendo con las normas de presentación exigidas por los centros educativos.