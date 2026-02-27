Barberos ofrecen cortes gratuitos a estudiantes en Pan de Azúcar por el regreso a clases

Desde tempranas horas de la mañana, la conocida barbería del pueblo, ubicada en el sector de Pan de Azúcar, se convirtió en escenario de una jornada solidaria dirigida a estudiantes que se preparan para el inicio del año escolar este 2 de marzo.

La iniciativa, organizada con el apoyo de la junta comunal, ofreció cortes de cabello gratuitos a niños de la comunidad, con el objetivo de que puedan regresar a clases cumpliendo con las normas de presentación exigidas por los centros educativos.

