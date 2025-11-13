Encuentran sin vida a una mujer en San Carlos; autoridades investigan el caso

La mañana de este jueves 13 de noviembre, una mujer de aproximadamente 40 años de edad fue encontrada sin vida en calle 4 de Noviembre de San Carlos, en las cercanías del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, según confirmaron los primeros informes de la Policía Nacional.

El hallazgo se reportó cerca de las 6:40 a.m., cuando residentes del área dieron aviso a las autoridades al observar el cuerpo tirado a las afueras de una vivienda. De acuerdo con el informe preliminar, se trata de una mujer de tez blanca, cuyo cuerpo fue encontrado frente a una casa ubicada en una zona donde la mayoría de las residencias son de uso de fin de semana, por lo que habitualmente permanecen vacías.

Poco después, familiares de la víctima acudieron al lugar para realizar la identificación del cuerpo. Según relataron a las autoridades, la mujer había salido desde la vivienda de un familiar en el mismo sector para acudir a sacar una cita médica, pero no regresó.

La víctima, informaron los parientes, residía en el área de El Naranjal de San Carlos.

Al sitio se presentaron unidades de la Policía Nacional, miembros de la Dirección de Investigación Judicial, personal de Criminalística y funcionarios del Ministerio Público, quienes procedieron con las primeras diligencias para determinar las circunstancias de este hecho.