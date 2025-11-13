Presidente Mulino: Panamá no está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela

Mulino fue enfático al decir que los ejercicios que se convienen hacer con militares de los Estados Unidos son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Panamá no está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil ni contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo”, así lo aclaró el presidente de la República, José Raúl Mulino, en su conferencia de este jueves 13 de noviembre.

La respuesta del mandatario obedece a la expectativa por miembros del ejército militar estadounidense haciendo prácticas y entrenamiento en la selva de Darién, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela con respecto al narcotráfico.

En varias ocasiones el mandatario se ha referido a la lucha frontal contra el narcotráfico.

Sin embargo, Mulino fue enfático al decir que los ejercicios que se convienen hacer con militares de los Estados Unidos son un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en Darién, sino también en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. "Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá, en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares".

"Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo", recalcó.

Agregó que en materia de seguridad, Panamá sigue cooperando. "Prestar nuestra geografía para que otras instituciones de seguridad, como se hace con Panamá, que vienen de todas partes, es importantísimo, y está el Canal de por medio también, que es una entidad que hay que salvaguardar y proteger integralmente con todas las fuerzas policiales y militares del mundo".

En octubre pasado se informó que militares estadounidenses realizan en Panamá maniobras de supervivencia y tácticas de combate en la selva, en momentos en que Washington aumentó su presencia naval frente a las costas de Venezuela.

La agencia AFP reportó que una decena de militares estadounidenses, armados con rifles de asalto, esperaba órdenes junto a policías panameños en posición de combate para asaltar un búnker en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá.

Panamá, que no tiene ejército, tiene una ubicación estratégica por su canal, por el que han cruzado buques lanzamisiles y destructores rumbo al Caribe en el último mes y medio.

La antigua base, ahora una sede policial panameña, tiene una pequeña playa y palmeras. También hay numerosas casas de tres pisos abandonadas. Desde allí, se observan los barcos que esperan para ingresar al canal interoceánico.

En septiembre pasado finalizaron los ejercicios Panamax Alpha 2025, orientados a la protección del canal de Panamá.

El Panamax es un ejercicio conjunto y combinado entre la Fuerza Pública de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, diseñado para proteger y defender el Canal de Panamá frente a amenazas transnacionales. Se desarrolla de manera continua desde 2003 y este año celebró su decimoctava edición consecutiva en territorio panameño.

Mientras que el Panamax-Alpha, iniciado en 2007, es la versión anual bilateral entre Panamá y Estados Unidos. Forma parte de la serie multinacional Panamax, considerada uno de los entrenamientos de seguridad más relevantes del hemisferio, al enfocarse en la protección de la vía interoceánica y en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta regional.

***Con datos de AFP***