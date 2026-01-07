Elvis Crespo inicia 2026 enamorado y en pleno éxito ¿Quién es su nueva pareja?

El icónico intérprete de merengue no solo atraviesa un sólido momento profesional, sino que también vive una nueva etapa sentimental que ha despertado el interés de sus seguidores. Tras una decepción amorosa que marcó un periodo reciente de su vida, el artista parece haber encontrado nuevamente estabilidad y alegría, tanto arriba como fuera del escenario.

La confirmación llegó a través de una fuente cercana que reveló detalles sobre la nueva relación del cantante. “Él está muy feliz”, aseguró la fuente, quien además precisó que su pareja “es dominicana y de Nueva York”. Aunque Crespo ha sido reservado con su vida privada, esta vez no pasó desapercibido: durante su más reciente presentación en Puerto Rico se mostró sonriente, relajado y acompañado, dejando claro que el amor volvió a tocar su puerta.

Según la misma fuente, el romance es relativamente reciente, pero avanza con firmeza. “Tienen entre tres y cuatro meses juntos”, explicó. “Pero él está más feliz que una lombriz y ya no lo esconde”. La frase resume el estado de ánimo del artista, que parece haber dejado atrás definitivamente una relación pasada que, de acuerdo con versiones cercanas, terminó de manera complicada y no por acciones atribuibles a él.

Este renacer emocional coincide con un momento clave en su carrera. Elvis Crespo fue el encargado de inaugurar el primer gran concierto del año en el Coliseo de Puerto Rico, el pasado sábado 3 de enero, un hito que reafirma su vigencia en la escena musical. El evento, titulado El Colmadito Choli Edition, logró un rotundo SOLD OUT, convirtiéndose en el segundo lleno total del artista en menos de seis meses en ese emblemático escenario.

El espectáculo no fue un concierto más, sino una extensión conceptual de su exitosa Bodega Tour, una gira que rinde homenaje al espíritu comunitario, la cotidianidad del barrio y las raíces de la música tropical. Inspirado en la conexión directa con su público, el tour ha recorrido ciudades clave como Nueva York, Miami, Chicago y Filadelfia, además de sumar múltiples fechas en Puerto Rico y República Dominicana, todas con una respuesta entusiasta del público.

Días antes de subir al escenario del Coliseo, Crespo lanzó Poeta Herío: Colmadito Special Edition, un proyecto que marca una nueva etapa creativa. El álbum fue publicado bajo el sello Puntería Records y cuenta con la distribución de Sony Music Latin. Esta edición especial incluye cinco canciones inéditas que amplían el universo musical del artista y refuerzan su identidad tropical con matices contemporáneos.

Te puede interesar: Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine reacciona con humor al coincidir en la cárcel con el expresidente

Te puede interesar: Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

Entre los temas destacados se encuentra “El Limón”, una colaboración con Los Pleneros de la Cresta, que fusiona ritmos tradicionales con una energía fresca, y “Me Voy a Ir”, junto a Jerry Bazúa, una canción cargada de emoción. El repertorio se completa con “Abeja Blanca”, “Te Lloro de Frente” y “Una Nueva Boca”, composiciones que reflejan tanto la vulnerabilidad como la madurez artística de Crespo.

El propio cantante dejó entrever que este lanzamiento también funcionó como un cierre emocional de su pasado sentimental. Con Poeta Herío, Crespo canaliza experiencias personales y las transforma en música, sin quedarse anclado en la nostalgia. Al contrario, el proyecto abre la puerta a una etapa marcada por el optimismo, la estabilidad y la ilusión renovada.

Entre escenarios abarrotados, nueva música y un presente sentimental que lo tiene visiblemente ilusionado, Elvis Crespo arranca el 2026 como uno de los artistas tropicales más activos y plenos del momento. Su historia reciente demuestra que, incluso después de las decepciones, siempre hay espacio para volver a creer, crear y celebrar.