'El que busca encuentra': Mulino sobre ola de homicidio que atraviesa Panamá

El presidente José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal, respondió a los cuestionamientos de la ciudadanía sobre la seguridad en medio de la ola de homicidios que ha estremecido al país en las últimas semanas. El mandatario atribuyó la situación al crimen organizado, la guerra entre pandillas y la alta producción de drogas en Colombia.

Mulino afirmó que el incremento de los homicidios se remonta a 2006, y recalcó que la lucha contra el narcotráfico no es exclusiva de las entidades públicas, sino una responsabilidad de toda la sociedad. Sostuvo que existe una política programática contra la delincuencia, aunque reconoció que el reto principal es enfrentar la realidad diaria de la criminalidad.

“Esa ola de violencia se está dando entre quienes viven de eso: de la violencia, del narcotráfico y del pandillerismo. Hoy las pandillas son un factor importante de la delincuencia”, expresó.

El presidente reconoció que existen zonas críticas como la provincia de Colón, pero también mencionó el sur de Azuero, donde, según dijo, se ha incrementado la actividad pandilleril. En ese sentido, subrayó la necesidad de invertir en tecnología y en la capacitación de los estamentos de seguridad para que comprendan mejor el tipo de amenazas que enfrentan.

Mulino agregó que la producción descontrolada de drogas en la región y la falta de educación son factores que agravan la situación. Al referirse al perfil de algunas víctimas, comentó: “Lo que menos eran, era monaguillos”.

El que busca, encuentra. El que se mete en esa actividad, lo que está comprando es la muerte. A unos les demora más que a otros”, concluyó el mandatario.

El mandatario también se refirió al rol de la familia en la formación de los jóvenes. “Un hogar disfuncional, ¿qué espera usted que salga de ahí? ¿Qué espera usted que salga de un hogar donde una madre se apega a un concubino vinculado a la pandilla contraria y terminan matándola a ella y a sus hijos? Lamentablemente, no hay una política que pueda corregir eso de la noche a la mañana”, expresó.

Al mismo tiempo, habló sobre el uso del sistema bancario para el blanqueo de capitales, recalcando que es fundamental que el sector financiero también asuma su responsabilidad. Señaló que mientras a algunas personas que intentan abrir una cuenta con 50 dólares se les exige una extensa lista de requisitos, otras pueden depositar grandes sumas de dinero sin justificar su origen.

“Todos atacan, todos critican, que la ola de inseguridad, que la violencia. Vuelvo a lo mismo: ¿quiénes mueren? Y no digo que una vida no sea importante, pero ¿quiénes mueren enredados en estos problemas? Los que están en el negocio”, reiteró el presidente.