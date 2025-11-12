Polémica por embarcación interceptada con 13.5 toneladas de droga: exdirectivo marítimo asegura haberla vendido en 2023

De acuerdo con los informes oficiales, el barco que contenía 579 bultos, mantenía bandera de Tanzania al momento de su captura y transportaba el cargamento ilícito con destino final a Estados Unidos.

Panamá/El decomiso histórico de 13.5 toneladas de droga valoradas en más de 200 millones de dólares en aguas del Pacífico central ha desatado una controversia sobre la propiedad de la embarcación utilizada por los diez extranjeros detenidos.

La operación fue ejecutada el pasado domingo 9 de noviembre por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) que interceptaron la nave cerca de la isla San José, en el archipiélago de Las Perlas.

De acuerdo con los informes oficiales, el barco que contenía 579 bultos, tenía bandera de Tanzania al momento de su captura y transportaba el cargamento ilícito con destino final a Estados Unidos, tras haber zarpado desde Juradó, en el departamento del Chocó, Colombia.

Sin embargo, la embarcación, que tiene como nombre Oceanic Tug, habría pertenecido a Pablo Torres Chong, quien hasta esta semana era uno de los directivos de la Cámara Marítima de Panamá.

A raíz de la publicación del caso, Torres Chong emitió un comunicado en el que negó cualquier relación actual con la nave.

“No tengo ningún tipo de relación ni vínculo con la mencionada embarcación desde el año 2023. La nave fue vendida el 22 de marzo de 2023, cumpliendo con todas las formalidades legales correspondientes. Asimismo, fue retirada del Registro Público de Naves de Panamá, trámite que consta en los archivos oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá, mediante su baja definitiva”, afirmó.

El empresario añadió que el registro de la embarcación fue cancelado en la Autoridad Marítima de Panamá en 2024 y que ya no ostenta bandera panameña, sino la de Tanzania. En su comunicado agrega que “en diciembre de 2022, el remolcador Bulwark II, fue adquirido y abanderado por la empresa Dolphing Tugs. El 17 de marzo de 2023, se registró la cancelación de la patente, así como el cambio de propietario y de nombre de la embarcación. En esa misma fecha, se emitió una patente provisional a nombre de Power H Holding Corporation. El 17 de marzo de 2023, se suscribió el contrato de compraventa de la nave entre las empresas Power H Holding Corporation (vendedora) y Pacific Tug & Barge Operators (compradora). Dichos documentos fueron certificados y notariados el 22 de marzo de 2023. Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, la embarcación fue cancelada y retirada del Registro Público de Naves de Panamá, conforme al documento C-47996-24. En consecuencia, desde la compraventa realizada el 17 de marzo de 2023, Dolphing Tugs, Inc. no mantienen relación alguna de propiedad, operación o administración con la mencionada nave”.

De acuerdo con fuentes de la Autoridad Marítima de Panamá, el caso se mantiene bajo investigación interna, y no se descarta que la información sea remitida al Ministerio Público para su análisis correspondiente, debido a que existe detenciones que rodean a la embarcación.

Según trascendió, Torres Chong presentó su renuncia a la Cámara Marítima, alegando que lo hacía para “dedicarse a limpiar su nombre y reputación”, tras la vinculación pública de su antigua embarcación con el cargamento de droga.

Por otro lado, los diez hombres extranjeros detenidos, cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano, todos marinos de entre 70 y 73 años, fueron imputados por el delito de tráfico internacional de drogas y permanecen bajo detención provisional.

Las autoridades panameñas sostienen que el destino final del cargamento era México y posteriormente Estados Unidos, como parte de una ruta de narcotráfico transnacional que se mantiene bajo investigación conjunta entre Panamá, Colombia y otras agencias antidrogas internacionales.