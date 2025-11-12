Detención provisional para extranjeros que trasladaban más de 13 toneladas de droga

Los implicados fueron aprehendidos el domingo 9 de noviembre por unidades del Senan en coordinación con la Fiscalía de Drogas , cuando transportaban 13.5 toneladas de presunta sustancia ilícita.

Panamá/Los 10 tripulantes extranjeros que fueron detenidos en un operativo el domingo pasado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Los implicados fueron aprehendidos el domingo 9 de noviembre por unidades del Senan en coordinación con la Fiscalía de Drogas, cuando transportaban 13.5 toneladas de presunta sustancia ilícita a bordo de una embarcación localizada al suroeste de isla San José.

La carga incautada tendría un estimado de 200 millones de dólares a nivel local, pero su precio se elevaría a cifras mayores en mercados internacionales. Entre las nacionalidades de los imputados se encuentran colombianos, venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Irene Cedeño, consideró que la restricción de la libertad era la medida “más necesaria y proporcional”, tras ponderar la existencia de pruebas que vinculan a los tripulantes con el hecho punible, la gravedad del delito y los riesgos de fuga o afectación al proceso judicial.

La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados Roberto Moreno, Héctor Bonilla y Martha Restrepo.