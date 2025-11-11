Autoridades incautan 11 toneladas de droga en una embarcación y detienen a 10 extranjeros

Las autoridades panameñas anunciaron la incautación de más de 11 mil kilos de presunta cocaína durante una operación realizada en aguas del Pacífico Oriental, considerada un decomiso histórico para el país. La acción fue ejecutada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal superior en temas antinarcóticos, Julio Villarreal, explicó que la embarcación abordada navegaba en aguas interiores de Panamá, lo que permitió su inspección conforme a la legislación nacional y convenios internacionales. Tras obtener autorización judicial, se practicó un allanamiento y registro, resultando en la incautación de más de 11 mil kilos de cocaína, cuyo análisis final está siendo confirmado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El fiscal indicó que la embarcación tenía como ruta el Pacífico hacia Norteamérica, y señaló que el decomiso representa un duro golpe a la criminalidad organizada, con un impacto económico estimado en alrededor de 200 millones de dólares en el mercado internacional.

Señaló que los individuos a bordo —ciudadanos venezolanos, nicaragüenses, colombianos y ecuatorianos— fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la imputación de cargos por tráfico internacional de sustancias ilícitas, y se definirán medidas cautelares en las próximas horas.

Luis De Gracia, director del Senan detalló que la embarcación era un remolcador oceánico, y que se encontraron 11,562 paquetes de droga, con un peso total aproximado de 12 toneladas. Agregó que la operación forma parte de una estrategia de seguridad dirigida por el presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública, orientada a “atacar la columna vertebral del crimen organizado transnacional”.

El Senan destacó que la droga estaba encaletada en la cubierta y en las sentinas de la embarcación, sin estar contenerizada, lo cual permitió que el trabajo de inteligencia facilitara su hallazgo. De Gracia precisó que el operativo refleja el trabajo coordinado entre Senan, Ministerio Público, Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras, Servicio Nacional de Migración y otros estamentos de seguridad.

Revelaron que la embarcación se utilizaba para apoyo a otras naves o traslado de embarcaciones hacia astilleros. En cuanto al valor económico, se reiteró que la carga incautada tendría un estimado de 12 millones de dólares a nivel local, pero su precio se elevaría a cifras mayores en mercados internacionales.

Resaltaron que este decomiso contribuye a la seguridad nacional y regional, ya que la droga había salido desde las costas de Colombia, específicamente áreas de Juradó y Buenaventura, con destino hacia aguas del Pacífico.