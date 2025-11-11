Banco Europeo de Inversiones avala préstamo de $300 millones para modernizar la red eléctrica de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, anunció este lunes la firma de un préstamo por 300 millones de dólares destinado a modernizar la red de distribución eléctrica nacional, con énfasis en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.

El acuerdo, respaldado por la Agencia Española de Seguro de Crédito a la Exportación, busca “mejorar la fiabilidad y eficiencia de las redes panameñas, reforzar la seguridad del suministro y garantizar un mejor acceso a la electricidad para las empresas y las familias”.

Este apoyo sería para la empresa Edemet-Edechi, conocida como Naturgy. Los desembolsos se entregarán en base a las fases que vaya teniendo el proyecto. “Este no es un financiamiento al Gobierno panameño, sino a una empresa privada”, aclaró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Las declaraciones de Calviño se dieron tras una reunión bilateral con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, en la que destacó la solidez de las relaciones entre Panamá y la Unión Europea.

El Banco Europeo de Inversiones es el brazo financiero de la Unión Europea. Lo que hacemos es poner el dinero donde están las prioridades políticas. Estamos donde se nos necesita y, en este caso, estamos aquí para firmar un conjunto de proyectos concretos que mejoran la vida de las personas”, afirmó la presidenta del BEI.

Confianza europea en el futuro de Panamá

Calviño, quien venía de Santa Marta, Colombia, tras participar en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, explicó que su paso por Panamá tiene un alto valor simbólico.

Hemos decidido pasar por Panamá para reflejar el apoyo y la confianza que desde las instituciones europeas tenemos en el futuro del país”, dijo.

La presidenta del BEI señaló que la cumbre se desarrolló “en un contexto internacional complejo”, y reafirmó el mensaje que Europa quiere enviar a la región:

Cuando algunos alzan muros, la Unión Europea construye puentes a través del Atlántico, refuerza sus alianzas para lograr acuerdos, para desarrollar proyectos en los que todos ganamos y alianzas basadas en el respeto mutuo. Esa es la relación que tenemos con Panamá y que hemos querido reforzar con esta visita”.

Inversiones estratégicas en sectores clave

Durante su visita, Calviño destacó que el BEI mantiene una sólida cartera de inversiones en sectores estratégicos del país, como agua, saneamiento y energía.

Hemos invertido en Panamá en sectores clave como el agua y el saneamiento. Por ejemplo, la ampliación de la planta de tratamiento de Juan Díaz o el canal de Panamá. La ampliación del Canal es uno de los mayores proyectos financiados por el Banco”, indicó.

Asimismo, anunció un paquete de mil millones de euros (alrededor de 1,150 millones de dólares) para impulsar la integración energética en Centroamérica, que se traducirá en “proyectos tangibles en los diferentes países de la región”.

Cabe recordar que Panamá y Colombia mantienen un ambicioso proyecto de interconexión eléctrica, que permitirá transportar energía limpia y promover el desarrollo regional.

Primera visita y optimismo por el dinamismo económico

Calviño destacó que esta es su primera visita a Panamá, y se mostró impresionada por la capacidad del país para atraer inversiones y consolidar proyectos de desarrollo.

Estoy impresionada por el dinamismo económico, las capacidades y las fortalezas que se perciben en este país y que se plasman en una potente cartera de proyectos que vamos a desarrollar juntos en los próximos meses y años”, expresó.

En total, el Banco se comprometió con 3 mil millones de dólares para trabajar proyectos de América Latina y el Caribe.