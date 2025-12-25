¿Cobros por adelantado? Menos recolección y facturas más altas: el escenario previo a la salida de Revisalud

El contrato de Revisalud vence oficialmente el 18 de enero de 2026 , fecha a partir de la cual la empresa dejará de prestar el servicio en el distrito. Paralelamente, el Municipio avanza en el proceso para adjudicar una nueva concesión , cuyo precio de referencia es de $315.2 millones y tendría una vigencia de 20 años .

En medio de la polémica que rodea la salida de la empresa Revisalud, concesionaria del servicio de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito hasta el 18 de enero de 2026, los residentes se encontraron con una sorpresa en la facturación de diciembre: un aumento que correspondería a un cobro por adelantado de los días restantes del mes de enero.

La situación se produce en un contexto en el que la empresa ha reducido la frecuencia de recolección de basura hasta en un 40%, según lo informado por la alcaldesa Irma Hernández, lo que constituiría un incumplimiento del contrato vigente, el cual ha enfrentado diversos cuestionamientos a lo largo de los años.

Pese a esta disminución en el servicio, la empresa decidió incluir en la factura de diciembre el cobro correspondiente a los 18 días de enero que aún le restan de contrato, una medida que, de acuerdo con la alcaldesa, no fue consultada ni autorizada por el Municipio.

Hernández explicó en el programa Radar, de TVN Media, que Revisalud publicó un aviso informando que esos días serían cobrados de manera anticipada.

A nuestros vecinos les está llegando una tasa elevada en el mes de diciembre sin que eso haya sido consultado, ni siquiera con la Alcaldía de San Miguelito. Obviamente, nuestros residentes no se van a sentir con la confianza de pagar una tasa de aseo cuando lo que estamos viendo es una acumulación considerable de desechos, sobre todo en los puntos críticos”, expresó.

En sectores como Río Palomo, sector 5, la tasa mensual de aseo es de $3.66; sin embargo, el recibo de diciembre refleja una facturación de $5.86, una diferencia de $1.83 que correspondería al cobro anticipado de los días restantes de enero.

Nueva contratación

El contrato de Revisalud vence oficialmente el 18 de enero de 2026, fecha a partir de la cual la empresa dejará de prestar el servicio en el distrito. Paralelamente, el Municipio avanza en el proceso para adjudicar una nueva concesión, cuyo precio de referencia es de $315.2 millones y tendría una vigencia de 20 años.

El proceso licitatorio se inició en julio pasado con la publicación del pliego de cargos en Panamá Compra, con exigencias técnicas orientadas a mejorar la eficiencia y modernizar el servicio. Pese a reclamos y cuestionamientos presentados por empresas interesadas, la administración municipal mantuvo el cronograma de apertura de propuestas, realizado el 19 de diciembre.

Durante ese acto público, solo dos oferentes presentaron propuestas: el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito y la empresa Gicaher, cuyas ofertas presentan diferencias significativas en los montos económicos y actualmente se encuentran en fase de evaluación administrativa.

Contratación transitoria

Ante la cercanía del vencimiento del contrato y para evitar una interrupción del servicio, el Concejo Municipal aprobó la contratación temporal de tres empresas que operarán de manera transitoria desde el 19 de enero hasta el 17 de julio de 2026. Las firmas seleccionadas son Volquetes y Transporte Corro, Roca Atlántica, S.A. y Eco Septic Panamá Corp.

La contratación provisional está presupuestada en aproximadamente $3.8 millones, con cada empresa asignada a distintas zonas del distrito para garantizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos mientras se concreta la nueva concesión.

Quejas y expectativas

Mientras se desarrolla este proceso, los concejales de San Miguelito han exigido a Revisalud cumplir con todas sus obligaciones contractuales hasta el último día de vigencia, en medio de persistentes reclamos ciudadanos por deficiencias en el servicio.

La alcaldesa Irma Hernández ha señalado que, con la contratación transitoria y la evaluación de las propuestas presentadas en la licitación, el distrito busca asegurar la continuidad del servicio y avanzar hacia un contrato definitivo que responda a las necesidades de los residentes.