Concejales de San Miguelito exigen a Revisalud cumplir contrato ante persistentes quejas por basura

Durante la sesión, se conoció que la alcaldesa recibió una nota de la empresa Revisalud solicitando el cobro de una supuesta morosidad del distrito.

San Miguelito/En el Consejo Municipal de San Miguelito no faltaron las quejas de los representantes de corregimiento, quienes exigieron a la empresa Revisalud cumplir con su contrato, el cual vence en menos de un mes, ante los constantes reclamos ciudadanos por deficiencias en la recolección de desechos.

Durante la sesión de este martes, los concejales trasladaron las denuncias de los residentes de diversas comunidades del distrito, donde aseguran que la acumulación de basura persiste y que la empresa no está cumpliendo con el servicio, incluso en la recta final de su contrato.

La representante de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, hizo un llamado directo a la empresa. “Un llamado de atención a la empresa actual, Revisalud. Su contrato termina el 18 de enero de 2026, por lo tanto, tiene que seguir recogiendo la basura en nuestro distrito de San Miguelito. Sé que es diciembre y hay más desechos sólidos, pero eso no significa que ahora que se van no vayan a recoger la basura”, expresó.

En la misma línea, el representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, afirmó que las quejas son recurrentes. “Las quejas son constantes; basta con salir afuera para ver los problemas que tenemos con la recolección”, señaló.

García también manifestó su molestia al revelar que, durante la sesión, se conoció que la alcaldesa recibió una nota de la empresa Revisalud solicitando el cobro de una supuesta morosidad del distrito.

No podemos obviar que existe morosidad, pero tampoco que era responsabilidad de Revisalud, según el contrato de 2001, realizar la recaudación. Es vergonzoso que, con las deficiencias que todos conocemos y a menos de un mes de terminar la relación contractual, estén más pendientes de una gestión de cobro que de prestar un buen servicio y salir por la puerta de adelante, como debe ser”, cuestionó.

Durante la sesión, varios concejales también expresaron su preocupación por la licitación temporal que permitirá la contratación de tres empresas encargadas de la recolección de basura por seis meses, a partir del 19 de enero, una vez concluido el contrato con Revisalud.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró que el distrito estará preparado para garantizar la continuidad del servicio. “El 19 de enero vamos a estar preparados con tres empresas, no una, para la recolección de residuos en San Miguelito. Estamos a la espera de la aprobación del presupuesto para continuar el trámite ante el Consejo Económico Nacional y lograr la aprobación de estas empresas, con el objetivo de ofrecer un servicio ininterrumpido”, indicó.

Hernández añadió que este proceso se encuentra en su fase final y que en los próximos días se espera contar con la autorización necesaria. “Podemos tener la certeza de que vamos a dar buenas noticias a nuestros vecinos del distrito de San Miguelito”, afirmó.

Las empresas seleccionadas para este esquema transitorio son Volquetes y Transporte Corro, Roca Atlántica, S.A. y Eco Septic Panamá Corp., las cuales brindarán el servicio del 19 de enero al 17 de julio de 2026, mientras se desarrolla la licitación para una empresa que asuma la gestión integral de los desechos sólidos en el distrito.

Con información de Elizabeth González.