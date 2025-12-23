Metro de Panamá anuncia contratación directa con Sonda para mantener sistema de cobro hasta 2027

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de resolución 146-25, que autoriza una contratación directa entre el Metro de Panamá y la empresa Sonda, S.A., con el objetivo de garantizar la operatividad del sistema de recaudo de pasajes en las líneas 1 y 2, mientras se avanza hacia una modernización integral del sistema de pago.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, explicó que la contratación contempla el sistema de recaudo, la administración financiera y el mantenimiento de los equipos de validación y cobro de pasajes, por un monto de 11.8 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 38 meses.

Por su parte, Luis Carlos Díaz, director de Operaciones del Metro, señaló que la medida busca asegurar la disponibilidad del sistema de cobro hasta abril de 2027, tomando en cuenta que muchos de los equipos actuales, instalados en la Línea 1 en 2013, ya presentan obsolescencia y deficiencias técnicas.

“Esta contratación busca sostener el servicio y actualizar el equipamiento de todas las estaciones del Metro de Panamá”, indicó Díaz, al destacar que los usuarios ya han experimentado mejoras progresivas, como la recarga electrónica de tarjetas y la instalación de validadores en cada fila de torniquetes, que permiten el pago con tarjetas de crédito.

Uno de los anuncios más relevantes es que, entre mayo y junio de 2026, se realizará una actualización integral del sistema, tanto en el Metro de Panamá como en los buses, que permitirá pagar el pasaje directamente desde el celular, además de tarjetas de crédito, e incluso realizar recargas en línea sin necesidad de pasar por un activador de saldo. Esto, dijo, lo harán con apoyo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Díaz también informó que, de manera paralela, el Estado prepara una licitación pública para el sistema de validación, cobro y mantenimiento del pasaje en toda el área metropolitana, proceso que se desarrollará en 2027 y que dará paso a un nuevo contrato con vigencia de 10 años.

Cabe destacar que el contrato principal con Sonda fue firmado originalmente a través de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). En el caso de los buses, se realizará una adenda para los validadores, mientras que para el Metro de Panamá se optó por una contratación directa, enfocada en la renovación de los equipos de validación.