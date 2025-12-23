Suspenden obras viales en las principales carreteras del país por Navidad y Año Nuevo

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025, y nuevamente desde las 12:01 a.m. del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.

Panamá/Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión temporal de obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles en las principales vías del país.

La medida, coordinada con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025, y nuevamente desde las 12:01 a.m. del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.

Según el comunicado de la ATTT, la disposición se aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

La suspensión también abarcará las principales vías de la red vial, entre ellas la avenida Domingo Díaz, Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y avenida Israel, corredores clave para la movilidad urbana y el desplazamiento interprovincial durante estas fechas.

Las autoridades reiteraron que esta decisión busca facilitar el desplazamiento de miles de conductores y viajeros, especialmente ante el incremento del flujo vehicular propio de las festividades de fin de año, y exhortaron a los usuarios de las vías a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución.