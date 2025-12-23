Minsa implementará operativo sanitario durante el Desfile de las Mil Polleras 2026

El dispositivo de atención contempla la instalación de un puesto sanitario con capacidad para atender hasta 15 personas, además del despliegue de ambulancias en puntos estratégicos del recorrido.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Los Santos, implementará un operativo sanitario especial durante el Desfile de las Mil Polleras 2026, programado para el 17 de enero, con el objetivo de garantizar la atención oportuna y la protección de la salud de la población y de los visitantes que asistan a este evento de alta concurrencia.

El dispositivo de atención contempla la instalación de un puesto sanitario con capacidad para atender hasta 15 personas, además del despliegue de ambulancias en puntos estratégicos del recorrido.

También se habilitará una Unidad de Comando Médico, integrada por paramédicos y un operador de vehículo de emergencias médicas, para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Como parte del plan, se activará un esquema de contingencia hospitalaria en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, a fin de asegurar la disponibilidad de atención médica en caso de que se requieran traslados o procedimientos de mayor complejidad.

De manera paralela, el operativo incluirá acciones de vigilancia sanitaria a cargo del personal de Saneamiento Ambiental, con especial énfasis en la supervisión de los puestos de venta de alimentos, para verificar el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y reducir riesgos para la salud pública durante la jornada festiva.