Mil Polleras 2026: Autoridades espera más de 200 mil visitantes

Las autoridades de turismo presentaron en la ciudad de Las Tablas los detalles del Desfile de las Mil Polleras 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país, que se celebrará el sábado 17 de enero y recorrerá diversas calles del distrito.

De acuerdo con la información brindada, el desfile contará hasta el momento con la participación confirmada de más de 100 delegaciones, lo que reafirma su relevancia como una de las principales vitrinas del folclore panameño.

En materia de seguridad, se informó que más de 600 unidades de la Policía Nacional estarán desplegadas para garantizar el orden y la protección de los asistentes durante el desarrollo de la actividad.

“Es el evento que lidera los eventos culturales del país, por lo que invitamos a todos a participar del Desfile de las Mil Polleras. Vamos a iniciar desde el miércoles 14 con la vereda de artesanos, la vereda gastronómica y la vereda cultural, para que puedan llegar unos días antes. El viernes tendremos una junta de embarre en Pedasí, totalmente gratis”, detalló Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo.

Este evento, que impulsa de manera significativa la economía local, especialmente en la región de Azuero, proyecta la llegada de más de 200 mil visitantes, consolidándose como una de las principales actividades turísticas y culturales del país.

