Desfile de las Mil Polleras se celebrará el 17 de enero de 2026

El tradicional desfile de las Mil Polleras, que cada año se realiza el segundo sábado de enero, modificará su fecha en 2026 debido a la cercanía con el Día de los Mártires, el 9 de enero. Las autoridades confirmaron que el evento folclórico se llevará a cabo el sábado 17 de enero.

Los coordinadores del desfile explicaron que este año se aplicarán ajustes logísticos, especialmente en el uso de vehículos dentro de la ruta. Se permitirá únicamente el uso de automóviles con una altura máxima de 13 pies, lo que facilitará su desplazamiento por las estrechas calles de La Villa de Los Santos.

“No se permitirán carros alegóricos como en años anteriores. Serán vehículos más pequeños, pensados para trasladar músicos o artistas con mayor accesibilidad. Sí participarán delegaciones musicales, principalmente tamboritos, para que las personas puedan integrarse y disfrutar del recorrido”, señalaron los organizadores.

Para asegurar el buen desarrollo del evento, se han sostenido reuniones con la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y agrupaciones folclóricas.

El objetivo es que la edición 2026 del desfile no solo sea un éxito a nivel nacional, sino que también continúe posicionándose como un atractivo cultural de proyección internacional.

Con información de Eduardo Vega