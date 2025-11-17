Expertos alertan sobre riesgos cibernéticos ante el aumento de dinero por las fiestas de fin de año

Expertos en ciberseguridad señalan que uno de los principales riesgos continúa siendo el uso de contraseñas débiles o antiguas.

Ciudad de Panamá/Con la llegada de las fiestas de fin de año también aumentan los ahorros navideños, bonificaciones y otros ingresos que colocan más dinero en manos de los ciudadanos. Este escenario, advierten especialistas, incrementa la actividad de los delincuentes tanto en las calles como en el mundo digital.

“Una contraseña que hace 10 o 15 años era considerada segura, una letra mayúscula, ocho letras y diez números, hoy puede ser vulnerada en tres o cuatro minutos mediante un ataque de fuerza bruta, especialmente con las tecnologías de inteligencia artificial”, explicó un especialista.

Añadió que es fundamental actualizar las claves de manera periódica para reducir el riesgo de robo de información.

Otra advertencia clave es el exceso de información personal que muchos usuarios comparten en redes sociales, lo que facilita que los delincuentes accedan a datos sensibles o respondan preguntas de seguridad bancarias.

“No debemos publicar detalles que le permitan al delincuente conocerme mejor que yo mismo. Datos como mi lugar de nacimiento o los nombres de mis padres pueden ser usados para pasar controles del banco”, señalaron los expertos.

Mientras muchos usuarios restan importancia a la protección digital, los delincuentes dedican todo su esfuerzo a vulnerar cuentas y sistemas.

De hecho, estadísticas internacionales revelan que si el cibercrimen fuera un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, superando incluso a Alemania.

Con información de Elizabeth González