Imputan a un hombre por violencia de género y amenazas en La Chorrera

Un hombre de aproximadamente 25 años fue aprehendido por la Policía Nacional luego de ingresar de forma ilegal a la residencia de su expareja y amenazar de muerte tanto a ella como a sus hijos, en un hecho ocurrido el pasado 4 de enero en el sector de Altos de las Praderas, distrito de La Chorrera.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto irrumpió en la vivienda y profirió amenazas contra la mujer y los menores, generando alarma entre los residentes del área. La rápida intervención de las unidades policiales permitió su captura casi de inmediato.

El detenido fue conducido ante un juez de garantías, quien le imputó cargos por violencia de género y daños a la propiedad. Como medida cautelar, se ordenó su detención provisional por un período de seis meses, mientras continúan las investigaciones del caso.

Este hecho ha causado conmoción entre los moradores de Altos de las Praderas, una comunidad que aún recuerda un crimen ocurrido en septiembre de 2025, cuando un hombre de 43 años asesinó a su pareja tras asfixiarla con un cable, por lo que fue condenado a más de 35 años de prisión.

Con información de Yiniva Caballero.