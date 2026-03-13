Mi Caja Digital: Conoce cómo pagar tus planillas en línea

A través de esta herramienta digital, los usuarios pueden cumplir con sus obligaciones patronales desde cualquier lugar, utilizando una tarjeta bancaria y siguiendo unos sencillos pasos.

Ciudad de Panamá/Realizar el pago de planillas ahora es más fácil para los empleadores gracias a Mi Caja Digital, la plataforma habilitada por la Caja de Seguro Social (CSS) que permite efectuar este trámite en línea de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a una oficina.

A través de esta herramienta digital, los usuarios pueden cumplir con sus obligaciones patronales desde cualquier lugar, utilizando una tarjeta bancaria y siguiendo unos sencillos pasos dentro del portal de pagos.

Paso 1: Ingresar al portal y colocar los datos del empleador

Para acceder al sistema, el empleador debe ingresar al portal de pagos de Mi Caja Digital y seleccionar la opción “Paga tu Planilla 24/7”.

En esta primera pantalla se solicitará introducir el número patronal y el aviso de cobro correspondiente. Para utilizar este servicio no es necesario registrarse previamente en la plataforma.

Paso 2: Seleccionar la opción de pago de planilla

Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse al ícono “Pago Planilla”. Desde esta sección se podrá realizar el pago correspondiente a las planillas vigentes.

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Paso 3: Verificar el monto y completar la transacción

Después de ingresar los datos requeridos, el sistema mostrará en pantalla el monto total a pagar. Posteriormente, la plataforma solicitará el nombre y el correo electrónico del empleador.

Finalmente, se deberán introducir los datos de la tarjeta y la información de seguridad para completar la transacción.

Otros pagos disponibles en la plataforma

A través de Mi Caja Digital también es posible realizar otros pagos relacionados con la seguridad social, entre ellos:

Seguro voluntario

Planillas complementarias

Mes corriente

Meses anteriores

Con la implementación de esta plataforma, la Caja de Seguro Social continúa fortaleciendo sus servicios digitales, brindando a los empleadores herramientas tecnológicas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones y optimizan los procesos de pago de manera segura y eficiente.