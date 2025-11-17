Se tambalea el bono de fin de año en la Universidad de Panamá: fondos existen, pero falta aval oficial

Flores detalló que, desde inicios de año, la casa de estudios ha gestionado formalmente los movimientos presupuestarios que permitirían realizar el pago, pero las solicitudes han sido rechazadas por las autoridades económicas del Estado.

Panamá/El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, advirtió que la institución cuenta con los recursos necesarios para pagar el bono de fin de año a sus funcionarios, pero no ha podido ejecutarlo debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y posteriormente la Contraloría General, no han aprobado los traslados de partida necesarios para habilitar el desembolso.

Flores detalló que, desde inicios de año, la casa de estudios ha gestionado formalmente los movimientos presupuestarios que permitirían realizar el pago, pero las solicitudes han sido rechazadas por las autoridades económicas del Estado.

Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas ha rechazado las solicitudes de traslado de partida presentadas por la Universidad de Panamá, desde inicios de este año, para cubrir el pago del bono de fin de año, argumentando medidas de contención del gasto”, indicó el rector.

Reiteró que la institución posee las reservas requeridas para cumplir con esta obligación laboral, pero la normativa presupuestaria exige que dichos fondos estén ubicados en la partida correcta, proceso que solo puede completarse con el aval del MEF y la refrenda de la Contraloría.

Si bien la Universidad cuenta con las reservas necesarias para realizar dicho pago, la falta de aprobación de los traslados impide ejecutarlo, ya que los recursos deben ser ubicados en la partida presupuestaria correspondiente”, agregó.

El retraso ha generado preocupación entre el personal, quienes cada año reciben este bono como parte de los compromisos institucionales. Se trata de un monto aproximado de 5.9 millones de dólares. La UP mantiene una planilla de alrededor de 9,000 trabajadores, entre administrativos y docentes.

Flores recalcó que la Universidad de Panamá ha cumplido con todos los procedimientos y requisitos formales, y que el pago solo depende de la autorización del MEF y la posterior aprobación de la Contraloría, entidades a las que instó a reconsiderar las restricciones aplicadas.