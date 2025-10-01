Desfile de las Mil Polleras 2026: Conforman Comité de Orden y Disciplina

La Autoridad de Turismo de Panamá busca asegurar que la edición 2026 se desarrolle bajo los más altos estándares de organización y preservación de las tradiciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció la conformación del Comité de Orden y Disciplina de las Delegaciones del Desfile de las Mil Polleras 2026.

Este comité busca garantizar el cumplimiento del reglamento y del proceso de inscripción de este evento cultural que se ha convertido en uno de los más emblemáticos del país.

En esta primera convocatoria, la ATP extendió la invitación a representantes de la empresa privada, instituciones del sector público, medios de comunicación, gobierno local, asociaciones folclóricas y familias tradicionales de Las Tablas, actores clave que aportan experiencia, respaldo y credibilidad a la organización de la festividad.

El comité tendrá la misión de fungir como garante del orden y la disciplina de las delegaciones participantes, promoviendo el respeto a la normativa establecida y reforzando la imagen de excelencia que caracteriza al Desfile de las Mil Polleras.

Con esta iniciativa, la ATP busca asegurar que la edición 2026 se desarrolle bajo los más altos estándares de organización y preservación de las tradiciones, consolidando la importancia de esta celebración en la promoción cultural y turística del país.

Según la entidad, la conformación de este comité es parte de un esfuerzo estratégico para fortalecer la coordinación entre todos los actores involucrados y mantener a Las Tablas como el epicentro del folclore nacional.