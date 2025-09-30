Ifarhu pagará prima de antigüedad a exservidores públicos correspondientes a 2018 y 2019

Este miércoles 1 de octubre también inicia el pago del Pase-U, correspondiente al segundo trimestre del 2025.

Sede del Ifarhu
Sede del Ifarhu / Foto/TVN-2.com

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del viernes 3 de octubre de 2025 se pondrá en marcha el pago de la prima de antigüedad a exfuncionarios de la institución, correspondiente a los años 2018 y 2019.

La entidad explicó que el proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que modificó la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994, y que regula el reconocimiento económico por el tiempo de servicio brindado por excolaboradores en entidades públicas.

Los exfuncionarios podrán retirar el pago en la sede central del IFARHU, ubicada en el piso 15, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para mayor información, la entidad habilitó la línea telefónica 502-4506, extensión 5533.

ifarhu prima antigüedad exfuncionario
