Presidente de Irán insta a fuerzas de seguridad a no reprimir a manifestantes

El país vive su undécimo día de una ola de protestas contra las dificultades económicas provocadas por el aumento de precios y el colapso de la moneda.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no repriman las protestas y distinguió entre los manifestantes y quienes llamó "alborotadores"

Pezeshkian no es la figura más importante del gobierno de la república islámica --la máxima autoridad es el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei-- y sus declaraciones se interpretan como una señal de que el gobierno está preocupado.

El presidente "ordenó que no se tomaran medidas de seguridad contra los manifestantes", anunció el vicepresidente Mohammad Jafar Ghaempanah.

"Quienes portan armas de fuego, cuchillos y machetes y atacan comisarías y sitios militares son alborotadores, y hay que distinguir entre manifestantes y alborotadores", dijo el vicepresidente en un vídeo publicado por la agencia de noticias Mehr tras una reunión del gabinete.

Las fuerzas de seguridad han matado al menos a 27 manifestantes, informó el martes la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Los medios de comunicación iraníes, que citan fuentes oficiales, han informado de 13 muertes, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y un policía.

Este miércoles, una manifestación en el suroeste de Irán degeneró en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad, dejando dos muertos y 30 heridos, según la agencia de prensa Fars.

Según la agencia, los comerciantes se manifestaban en la ciudad de Lordegan, a 455 kilómetros al sur de Teherán, cuando "alborotadores comenzaron a lanzar piedras contra las fuerzas del orden", entre los que había algunos con armas militares y de caza que "abrieron repentinamente fuego contra la policía".

Fars no precisó si las personas fallecidas eran policías o manifestantes.

El general Amir Hatami, comandante del ejército iraní, advirtió que Teherán no tolerará las amenazas externas.

Según la agencia de noticias Fars, Hatami dijo que "si el enemigo comete un error", la respuesta de Irán sería más contundente que durante la guerra de 12 días con Israel en junio pasado.

En los últimos días, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con intervenir en Irán "si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado", y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado su apoyo a las protestas.

Las manifestaciones no han alcanzado la magnitud del movimiento de 2022-2023 ni de las protestas masivas de 2009 que siguieron a las elecciones.

Aun así, el movimiento, que comenzó el 28 de diciembre en un mercado de teléfonos móviles, afecta o ha afectado a por lo menos 45 ciudades, según un recuento de la AFP basado en anuncios oficiales y de medios.