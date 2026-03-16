Visita de Trump a China no está sujeta a ayuda para reabrir Ormuz, afirma secretario del Tesoro

Si la visita prevista de Donald Trump a China se suspende, sería por motivos logísticos y no por la respuesta de Pekín a su pedido de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, declaró el lunes el secretario del Tesoro.

Washington, Estados Unidos/Si la visita prevista de Donald Trump a China se suspende, sería por motivos logísticos y no por la respuesta de Pekín a su pedido de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, declaró el lunes el secretario del Tesoro.

El gobierno estadounidense ha dicho que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su par Xi Jinping, aunque Pekín no ha confirmado las fechas.

En declaraciones a la cadena estadounidense CNBC desde París, donde mantuvo reuniones económicas "muy buenas" con representantes chinos, Scott Bessent afirmó que un viaje presidencial al extranjero "podría no ser lo más conveniente" en un momento de conflicto militar con Irán.

"Veremos si la visita se realiza según lo previsto. Pero lo que sí quiero aclarar —y hay una narrativa falsa circulando— es que, si las reuniones se posponen, no sería porque el presidente haya exigido que China patrulle el estrecho de Ormuz", dijo Bessent. Esta ruta comercial estratégica ha quedado bloqueada de facto como resultado de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Si por alguna razón la reunión se reprograma, sería por cuestiones logísticas", añadió Bessent. "El presidente quiere permanecer en Washington para coordinar el esfuerzo bélico, y viajar al extranjero en un momento como este podría no ser lo más conveniente".

El mandatario estadounidense incluyó a China en una lista de países que a su criterio deben enviar fuerzas para obligar a Irán a reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, por el cual pasa en tiempos normales el 20% de la producción mundial de petróleo.

"Creo que China también debería ayudar porque importa el 90% de su petróleo a través del estrecho", consideró Trump en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, y añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi. "Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo", de lo contrario "podríamos posponer" la visita, señaló, sin precisar por cuánto tiempo.