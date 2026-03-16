Arbitrajes internacionales: el reto legal que enfrenta Panamá tras el caso Panama Ports

Uno de los puntos centrales del debate ha sido la necesidad de que el Estado se “blinde” mediante contratos bien estructurados , que permitan enfrentar de mejor manera posibles disputas legales en tribunales arbitrales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Especialistas nacionales e internacionales en resolución de conflictos se reúnen este lunes en un foro organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para analizar el papel del arbitraje en la resolución de disputas entre el Estado y las empresas.

Durante el encuentro se han abordado temas clave sobre los arbitrajes que se desarrollan tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el contexto de contratos entre el Estado panameño y empresas privadas.

Uno de los puntos centrales del debate ha sido la necesidad de que el Estado se “blinde” mediante contratos bien estructurados, que permitan enfrentar de mejor manera posibles disputas legales en tribunales arbitrales.

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Como ejemplo, los panelistas mencionaron el proceso de ampliación del canal de Panamá y el contrato suscrito con el consorcio Grupo Unidos por el Canal, el cual permitió a la Autoridad del Canal de Panamá defender con éxito varios arbitrajes presentados en cortes internacionales.

En el foro también participó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, quien se refirió al arbitraje interpuesto por la empresa Panama Ports Company contra el Estado panameño, luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucional el contrato que le permitía administrar puertos en el país. Arrocha explicó que, en este tipo de procesos, los árbitros suelen analizar cuidadosamente las causas que el demandante presenta para sustentar su reclamo.

“En los arbitrajes de inversión, lo que los árbitros van a tomar en cuenta es la causa por la que la parte demandante considera que se le ha expropiado”, señaló. El magistrado explicó que uno de los argumentos que podría presentarse es el de expropiación ilegal, un concepto común dentro del arbitraje internacional.

Según indicó, es posible que los demandantes utilicen el fallo de la Corte Suprema como base para sustentar ese argumento. En ese escenario, los árbitros deberán examinar los fundamentos jurídicos contenidos en la sentencia.

“Los árbitros van a analizar si los argumentos expuestos en el fallo son arbitrarios o si están sustentados en la Constitución y en la ley de la República de Panamá”, añadió Arrocha, aclarando que su comentario lo hacía más desde su experiencia como experto en arbitraje que desde su rol como magistrado.

El congreso reúne a especialistas, abogados y académicos del ámbito nacional e internacional, quienes analizan cómo Panamá puede seguir fortaleciendo sus mecanismos de resolución de conflictos.

Entre los temas discutidos destacan la evolución del arbitraje, la importancia de contratos bien diseñados y las herramientas jurídicas que permiten garantizar procesos transparentes y equilibrados cuando surgen disputas entre el Estado y las empresas.

Con información de María De Gracia.