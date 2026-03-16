China y EEUU mantienen comunicación sobre visita de Trump, afirma Pekín

El mandatario estadounidense incluyó a China en una lista de países que a su criterio deben enviar fuerzas para obligar a Irán a reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Pekín, China/China y Estados Unidos "se mantienen en comunicación" sobre la próxima visita de Donald Trump a Pekín, afirmó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, luego de que el líder estadounidense advirtiera que podría aplazar el viaje.

"China y Estados Unidos se mantienen en comunicación en relación con la visita del presidente Trump a China", indicó el portavoz diplomático Lin Jian, sin abordar las presiones recientes de Trump sobre Pekín y países de la OTAN para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

El gobierno estadounidense ha dicho que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su par Xi Jinping, aunque Pekín no ha confirmado las fechas.

El mandatario estadounidense incluyó a China en una lista de países que a su criterio deben enviar fuerzas para obligar a Irán a reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz, por el cual pasa en tiempos normales el 20% de la producción mundial de petróleo.

"Creo que China también debería ayudar porque importa el 90% de su petróleo a través del estrecho", consideró Trump en una entrevista publicada el domingo por el Financial Times, y añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi.

"Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo", de lo contrario "podríamos posponer" la visita, señaló, sin precisar por cuánto tiempo.