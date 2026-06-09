El papa habla de salud mental y feminicidios en una vigilia en Barcelona

El miércoles, el papa mantendrá un breve encuentro con presos en una cárcel cercana a Barcelona y visitará después la abadía de Montserrat.

El papa León XIV presidió en la tarde del martes una vigilia de oración ante miles de personas en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde abordó la salud mental y los feminicidios, en el cuarto día de su viaje a España.

Tras escuchar el testimonio de una mujer que había intentado suicidarse, el papa llamó a los sistemas de salud pública a convertir la lucha contra la depresión, ese "malestar invisible y generalizado", en una prioridad.

"Es importante tomar conciencia de cómo la salud mental se ve cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que se consideran avanzadas", indicó León XIV.

"Hay algo profundamente erróneo en una cierta idea de crecimiento que somete a las personas a presiones, expectativas y tensiones que comprometen equilibrios fundamentales", agregó.

Durante la vigilia -que arrancó con animadas actuaciones musicales y con la multitud coreando al pontífice mientras daba una vuelta al recinto en papamóvil-, León XIV respondió igualmente a la inquietud de otra mujer, que contó que su padre había intentado matar a su madre, quien cayó después en las drogas.

"Tantas crónicas policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", lamentó León XIV, instando a las sociedades a afrontar esta "realidad dramática".

El papa llamó también a los jóvenes a aprender "a detenerse, a dar valor a las cosas importantes" para desarrollar "un pensamiento crítico respecto a un sistema social que no pone a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticia y de pobreza existenciales".

León XIV llegó a Barcelona pasado el mediodía y se dirigió a realizar un primer acto en la Catedral de la ciudad, donde como también ocurrió en la tarde intercaló fragmentos en español y catalán.

El pontífice inició así la segunda etapa de su viaje a España, que arrancó el sábado en Madrid. Durante su intenso paso por la capital, León XIV celebró el domingo una misa ante más de un millón y medio de fieles, mientras que el lunes se convirtió en el primer pontífice en dar un discurso en el Parlamento español.

El miércoles, el papa mantendrá un breve encuentro con presos en una cárcel cercana a Barcelona y visitará después la abadía de Montserrat, antes de celebrar en la tarde una misa en la basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de su famoso arquitecto, Antoni Gaudí.

El sumo pontífice concluirá su viaje a España el jueves y el viernes con su visita a las islas Canarias, principal puerta de entrada al país de los migrantes en situación irregular.