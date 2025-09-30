Ifarhu | Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses por peculado agravado

Meneses tiene tres investigaciones distintas, pero todas relacionadas con supuestas irregularidades en el Ifarhu . Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por el que se encuentra detenido; otra por blanqueo de capitales y la tercera por peculado, por las que tiene reporte periódico e impedimento de salida del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una jueza de garantías del Primer Circuito Judicial negó la solicitud presentada por el Ministerio Público para sustituir la medida cautelar de reporte periódico, prohibición de salida del país, entrega del pasaporte y prohibición de acercarse a las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) por detención provisional al exdirector de la entidad Bernardo Meneses, dentro de la investigación por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso agravado.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, la jueza Keila Martínez negó la solicitud del Ministerio Público al considerar que las medidas cautelares ya habían sido revisadas, tanto por un tribunal de garantías como por los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones.

La audiencia se celebró el lunes 29 de septiembre.

En tanto, la fiscalía anunció recurso de apelación contra la negación de la jueza de garantías. La audiencia de apelación quedó programada para el próximo 13 de octubre, a las 3:00 p.m., en la sala número 1 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

El caso de peculado tiene su origen en una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual reveló múltiples irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio pasado.

Meneses tiene tres investigaciones distintas, pero todas relacionadas con supuestas irregularidades en el Ifarhu. Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por lo que se encuentra detenido; otra por blanqueo de capitales y una tercera por peculado; por estas últimas tiene reporte periódico e impedimento de salida del país.

Meneses permanece recluido en el Centro Penitenciario de Tinajitas por enriquecimiento injustificado tras ser aprehendido el pasado 7 de julio por la Policía Nacional.