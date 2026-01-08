Bernardo Meneses seguirá detenido tras audiencia de apelación en caso de peculado en perjuicio del Ifarhu

Sobre Meneses también pesa una investigación por enriquecimiento injustificado, por la cual también tiene una medida de detención provisional.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la decisión emitida previamente por un juez de garantías y ordenó la detención provisional del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) Bernardo Meneses, en el marco del segundo proceso por el delito de peculado, con un perjuicio a la institución de unos 50 millones de dólares.

La decisión se produjo tras culminar la audiencia de apelación, en la que el Tribunal consideró que concurren los presupuestos legales necesarios para la aplicación de la medida cautelar más severa, atendiendo a la naturaleza del delito investigado y a los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público.

El caso tiene su origen en una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, la cual detectó irregularidades en la administración de fondos públicos del Ifarhu durante el quinquenio 2019-2024, periodo en el que Meneses estuvo al frente de la institución.

