Mulino espera que Venezuela libere al marino panameño pronto: 'No podemos olvidarlo'

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

Ciudad de Panamá/Tras la liberación de presos políticos en Venezuela, incluidas personas extranjeras, el presidente José Raúl Mulino expresó en su cuenta de X que espera que "pronto" liberen a "nuestro compatriota", en referencia al marino Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

"No podemos olvidarlo", escribió en su cuenta de X.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El anuncio sobre la liberación de estas personas fue hecho por el jefe del Parlamento, sin mayores detalles sobre los nombres o la cantidad específica de personas liberadas.

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

El miércoles 7 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó avances este miércoles 7 de enero sobre las gestiones diplomáticas que mantienen por el marino Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

La Cancillería afirmó que se trata de un caso que es atendido como prioridad internacional, y por ello se mantienen activas y permanentes las gestiones consulares y multilaterales para lograr la liberación del ciudadano panameño.

Como parte de estas acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elevado el caso ante organismos internacionales especializados, mediante notas dirigidas a la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, Reino Unido, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, solicitando que se garantice un trato justo, digno y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos a los tripulantes de la embarcación.

La detención de Núñez Peñalba se registró el pasado 13 de junio de 2025, cuando la embarcación Guaiquerí N35, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

El gobierno venezolano acusó a la tripulación de un presunto caso de espionaje.

También le puede interesar: