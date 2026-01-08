Trump critica la 'estupidez' de senadores republicanos que votaron para limitar sus poderes militares

La resolución representa solo un paso previo a la votación decisiva prevista para la próxima semana.

El presidente Donald Trump tildó este jueves de “estupidez” la colaboración de cinco senadores republicanos para aprobar un proyecto de ley que limitaría sus poderes militares en Venezuela.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.

“En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional”, sostuvo el mandatario, en alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.

Este proyecto de ley busca limitar, específicamente en el caso de Venezuela, los poderes del presidente para declarar la guerra y emprender acciones militares, aunque tiene escasas probabilidades de convertirse en ley.

Incluso si la Cámara de Representantes aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo, y para superar ese veto se requerirían mayorías calificadas en ambas cámaras.

Trump señaló directamente a los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young, afirmando que “no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo”.

“Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe”, reclamó.

El debate constitucional se intensificó tras ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y se agravó con una operación militar que incluyó bombardeos para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Especialistas críticos sostienen que solo el Congreso puede autorizar este tipo de acciones, ya que la Constitución otorga al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en casos de urgencia evidente.

En contraste, sectores afines al gobierno de Trump consideran que se trata de acciones de aplicación de las leyes antinarcóticos, reforzadas por la designación de los cárteles como organizaciones terroristas.

Según esta postura, la captura de Maduro sería legal, al no ser reconocido como jefe de Estado por Estados Unidos y por considerarlo responsable del ingreso de toneladas de cocaína al país.