Tribunal mantiene medidas cautelares a extesorero de David cabecera investigado por presunto peculado

La decisión judicial ratifica la obligación de reportarse todos los lunes, la prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David Cabecera, la prohibición de salida del país y el depósito domiciliario con permiso laboral, mientras avanzan las pesquisas del Ministerio Público.

David, Chiriquí/El Tribunal de Apelaciones de la provincia de Chiriquí decidió mantener las medidas cautelares impuestas al extesorero de la Junta Comunal de David Cabecera, en el marco de las investigaciones por presunto peculado relacionadas con el caso conocido como la “descentralización paralela”.

La decisión judicial ratifica la obligación de reportarse todos los lunes, la prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David Cabecera, la prohibición de salida del país y el depósito domiciliario con permiso laboral, mientras avanzan las pesquisas del Ministerio Público.

Durante la audiencia, la defensa del exfuncionario sostuvo que la detención provisional debe aplicarse como una medida excepcional, al tiempo que argumentó que su representado labora y reside actualmente en la ciudad de Panamá, por lo que, según alegaron, no representa un riesgo para la investigación.

Asimismo, la defensa señaló que el Ministerio Público no presentó elementos de convicción suficientes que justificaran un cambio de las medidas cautelares vigentes por una detención provisional, reiterando que estas deben responder a un criterio de proporcionalidad y carácter humanitario.

En relación con el mismo proceso, la defensa también se refirió al caso del representante de corregimiento Jorge Montero Ballarino, quien permanece detenido en un centro penitenciario de la provincia de Chiriquí por los mismos hechos. Según indicó, se espera que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice una evaluación médica para determinar su estado de salud.

Además, adelantó que en los próximos días podría celebrarse una audiencia con el objetivo de solicitar un cambio de medida cautelar distinto a la detención provisional, dependiendo de los resultados de dicha evaluación.

Con información de Ivan Saldaña