Auxilios económicos del Ifarhu: Fiscalía anticorrupción continúa con las investigaciones

Fiscales anticorrupción entregaron oficios al Tribunal Electoral, Universidad de Panamá, Ministerio de Educación, Asamblea Nacional y Servicio Nacional de Migración.

Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ejecutó operativos en las diferentes instituciones del país, con el objetivo de obtener información relacionada con los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Por lo tanto, se dio seguimiento a oficios en la institución para avanzar en la recolección de elementos de convicción y reforzar las tres investigaciones en curso que se mantienen.

Estas diligencias forman parte de las investigaciones que se le siguen a Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, para el periodo 2019-2023.

Cabe recordar que el exfuncionario se mantiene detenido provisionalmente por el delito de enriquecimiento injustificado con una posible lesión de 24 millones relacionada con la entrega de auxilios económicos a estudiantes, en la cual no han sido justificados de acuerdo al Ministerio Público.

Entre las medidas cautelares que se le mantienen están: prohibición de acercarse al Ifarhu, impedimento de salida del país y entrega del pasaporte.

La entidad reafirma su compromiso de llevar investigaciones transparentes encaminadas a la recuperación de los fondos públicos, como lo señalan la Constitución y la Ley.