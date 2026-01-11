Ricardo “El Científico” Núñez rompe el silencio tras polémica derrota en Alemania

El cubano Jadier Herrera se alzó con el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras derrotar por nocaut técnico en el octavo asalto al panameño Ricardo “El Científico” Núñez.

Panamá/El boxeador panameño Ricardo “El Científico” Núñez se pronunció públicamente luego de la derrota por nocaut técnico en el octavo asalto ante el cubano invicto Jadier Herrera, combate disputado el pasado sábado 10 de enero en Alemania, y que dejó sensaciones encontradas debido a la controvertida decisión arbitral que puso fin al pleito.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Núñez agradeció el respaldo recibido desde Panamá y defendió su actuación sobre el ring, señalando que se trató de una pelea intensa y competitiva desde el primer asalto.

“¿Qué tal mi gente en Panamá? Quiero darles las gracias por todo el apoyo, por toda la buena vibra. Creo que hicimos una gran pelea, fueron ocho asaltos de mucha emoción. Es una pelea muy favorosa y bueno, el árbitro decidió en el octavo asalto detenerla de una manera controversial”, expresó el púgil panameño.

El combate, que se desarrolló con alta intensidad, tuvo su desenlace en el octavo episodio, cuando el árbitro decidió intervenir tras una secuencia ofensiva de Herrera. Sin embargo, Núñez aseguró que estaba en condiciones de continuar, dejando clara su inconformidad con la determinación tomada sobre el cuadrilátero.

“Yo me sentía todavía capaz, mi rival me había conectado pero todavía estaba en mis cinco sentidos. Me sentía bien en aire y creo que de repente quedamos todos en shock porque el árbitro tomó la decisión luego de haberse perdido de que la pelea se acababa”, agregó.

Pese al resultado adverso, Ricardo Núñez mostró una postura reflexiva y de fortaleza mental, destacando el aprendizaje que deja el combate y su intención de seguir adelante en su carrera profesional.

“Quiero agradecerle a mi gente panameña por toda su buena vibra y bueno, de esta hay que levantarnos como un guerrero y seguir adelante”, concluyó.

Con este triunfo, Jadier Herrera consolida su condición de prospecto al mantener su récord invicto de 18 victorias, 16 de ellas por nocaut, reafirmando su poder de pegada en el boxeo internacional. En tanto, Ricardo “El Científico” Núñez queda con marca profesional de 26 triunfos y 8 derrotas, en una carrera que continúa sumando experiencias en escenarios de alto nivel competitivo.

La polémica decisión arbitral vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los criterios de detención en el boxeo profesional, especialmente en combates de exigencia máxima como el vivido en Alemania.