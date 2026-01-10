Ricardo 'Científico' Núñez vs Jadier Herrera | Así fue el controversial final de este combate

El combate fue el evento principal de la cartelera en la Arena Rudolf Weber en Oberhausen, Alemania.

Panamá/El cubano Jadier Herrera se alzó con el título interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras derrotar por nocaut técnico en el octavo asalto al panameño Ricardo “El Científico” Núñez.

El combate, que fue el evento principal de la cartelera en la Arena Rudolf Weber en Oberhausen, Alemania, se caracterizó por ser una "guerra" de alta intensidad con momentos críticos para ambos púgiles.

Desde el primer asalto, el enfrentamiento careció de una etapa de estudio; Núñez logró sorprender a Herrera enviándolo a la lona con una potente derecha al rostro al aprovechar un descuido en la guardia del cubano. A pesar de este inicio adverso y de ser estremecido nuevamente en el segundo round por un gancho de izquierda, Herrera utilizó su velocidad y juventud para nivelar las acciones a partir del tercer episodio.

El desenlace de la pelea ocurrió en el octavo round, cuando Herrera conectó una derecha poderosa que dejó al panameño casi noqueado contra las cuerdas. Ante el castigo recibido por Núñez, el referí Daniel Van de Wiele intervino para detener el combate, aunque protagonizó un incidente inusual al tropezar con el propio Herrera y caer a la lona durante la detención. Pese a que Núñez manifestó estar en condiciones de seguir, el árbitro mantuvo su decisión de suspender las acciones.

Con este resultado, Jadier Herrera mantiene su récord invicto de 18 victorias, con 16 de ellas por la vía rápida. Por su parte, Ricardo Núñez desmejora su palmarés a 26 triunfos y 8 derrotas.

