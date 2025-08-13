Reducirán planilla del Ifarhu en un 10%, según director general

Ciudad de Panamá, Panamá/Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), se refirió este miércoles 13 de agosto al próximo pago del Pase-U, por lo que informó que realizan coordinaciones con el Ministerio de Educación para subsanar algunos errores técnicos detectados durante la primera jornada de pago en 2025. También se refirió a la reducción de la planilla.

El segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) se realizará inicialmente para alrededor del 80% de los estudiantes beneficiarios, que fueron quienes no vieron el ciclo escolar perjudicado por la huelga docente.

La entidad explicó que el 20% restante recibirá su pago en una fecha posterior, debido a que no asistió a clases durante la huelga docente. El desembolso para este grupo se efectuará una vez el Ministerio de Educación (Meduca) entregue los informes que confirmen la recuperación de contenidos y la calificación del primer trimestre.

Además, hizo un balance del periodo de moratoria que ha emprendido la institución con miras al cobro de los préstamos que ha otorgado. También se ha referido a la reducción de la planilla del Ifarhu. Estima que se va a reducir en un 10%, cumpliendo con un mandato por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Godoy dijo que la contención del gasto no solamente se advoca al funcionamiento, sino también a la parte operativa, en donde se establecen parámetros, y uno de esos es la parte del recurso humano.

Explicó que corresponde al 10% de la planilla y alrededor de 81 personas, lo que será escalonado, ya que se tiene que contar con los recursos para el pago.

En tanto, sobre los auxilios económicos, dijo que mantienen las investigaciones y la cooperación con el Ministerio Público, por lo que reiteró que no se están otorgando.

Con información de Jorge Quirós