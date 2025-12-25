Un récord de más de 30 candidatos postulan a las presidenciales de Perú

La avalancha de aspirantes a los comicios del próximo 12 de abril se produce solo dos meses después de que el Congreso destituyera a la presidenta Dina Boluarte.

Un total de 34 partidos políticos de Perú inscribieron hasta última hora del martes a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2026, una cifra récord en medio de la crisis institucional que ha llevado al país a tener siete mandatarios en una década.

La avalancha de aspirantes a los comicios del próximo 12 de abril se produce solo dos meses después de que el Congreso destituyera a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político exprés ante la inseguridad que azota a los ciudadanos por el auge del crimen organizado y la extorsión.

Casi todos los gobernantes peruanos en lo que va del siglo XXI han pasado por los tribunales o han terminado en la cárcel, salpicados por presuntos casos de corrupción que han convertido el cargo en un trabajo de alto riesgo.

Al cierre del plazo de inscripción, el martes a las 23H59 (04H59 GMT), "34 organizaciones políticas presentaron solicitudes de inscripción de sus fórmulas presidenciales", anunció el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El máximo tribunal electoral del país realizará un proceso de revisión para anunciar la lista definitiva de aspirantes a más tardar el 14 de marzo.

Entre los principales postulantes figura el empresario derechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, quien encabeza los primeros sondeos con 10% de intención de voto.

También en las filas de la derecha, Keiko Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), intentará a sus 50 años y por cuarta vez consecutiva alzarse con la victoria que le ha sido esquiva siempre en segunda vuelta.

Fujimori dirige Fuerza Popular, la principal bancada del Congreso.

En el listado aparecen también, entre otros, exmilitares, prófugos de la justicia, cómicos de la televisión y el hermano de un expresidente condenado.

Según las encuestas, ninguno de los postulantes es considerado "favorito".

En caso de que ningún candidato supere el 50% de votos, un balotaje está previsto para junio.

En las elecciones de 2021 se inscribieron 23 candidatos, en las de 2016 lo hicieron 19 y en 2011, 10 contendientes.

Los partidos también entregaron la relación de aspirantes al Congreso (130 diputados y 60 senadores) y al Parlamento Andino (5 representantes), cuya elección se realiza el mismo día de las presidenciales.

Perú sufre desde 2016 una crisis de gobernabilidad derivada del choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que le ha llevado a tener en ese periodo siete presidentes, varios de ellos ahora tras la rejas.

El megaescándalo de la constructora brasileña Odebrecht tiene en prisión a Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Los exmandatarios Pedro Castillo y Martín Vizcarra también cumplen condena. Castillo por su fallido golpe de estado de diciembre de 2022 y Vizcarra por recibir sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua.

Los cuatro están recluidos en una pequeña cárcel exclusiva para exmandatarios, al este de Lima. Ahí también estuvo 16 años preso Alberto Fujimori, quien murió en libertad en 2024 tras un indulto humanitario.