Minsa refuerza recomendaciones para evitar enfermedades gastrointestinales en Coclé

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que en la provincia de Coclé se ha registrado una disminución en las atenciones por enfermedades gastrointestinales en los cuartos de urgencias de los hospitales, entre ellos el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce y el Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé.

Las autoridades sanitarias destacaron que, pese a la reducción de estos casos, es fundamental que la población mantenga las medidas de prevención durante las festividades de fin de año, con el objetivo de evitar afectaciones a la salud y disfrutar en familia de una Navidad y Año Nuevo sin contratiempos.

El epidemiólogo del Minsa, Domicio Espino, advirtió sobre los riesgos asociados a una mala manipulación de los alimentos, especialmente cuando se combinan con bebidas alcohólicas.

“Hay que tener mucho cuidado con la mezcla de alimentos y licores, porque esto puede acarrear episodios de gastroenteritis y diarrea, producidos por la alimentación que consumimos”, explicó Espino.

El especialista añadió que actualmente en la provincia de Coclé no se registra un aumento inusual de casos de diarreas o gastroenteritis, sino cifras consideradas normales para la época.

Por su parte, Magaly Bullen, del departamento de Control de Alimentos del Minsa, recordó que las condiciones climáticas del país favorecen la proliferación de bacterias si no se mantienen las medidas adecuadas de conservación.

“La condición climática de Panamá es un medio de cultivo para gérmenes. Si no tenemos cuidado con los productos que se venden en la calle, bajo temperaturas inadecuadas, ya sean frías o calientes, estos se deterioran y representan un riesgo para la salud”, señaló.

Entre las principales recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud se encuentra evitar recalentar los alimentos más de una vez, no mezclar comidas recién preparadas con las del día anterior y mantener la cadena de frío, especialmente en ensaladas, postres y productos que contienen mayonesa. Además, se exhorta a la población a revisar las fechas de vencimiento de los productos antes de su consumo.

Las autoridades reiteraron el llamado a seguir estas medidas preventivas para reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales y garantizar unas celebraciones seguras y saludables durante la temporada festiva.

Con información de Nathaly Reyes