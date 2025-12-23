Instalaciones del Minsa mantendrán horario regular los días 24 y 31 de diciembre

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó a la población en general, en especial a los pacientes y usuarios de los servicios de salud, que todas las instalaciones sanitarias del país mantendrán su horario regular de atención los miércoles 24 y 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, los centros de salud, policentros, Minsa-Capsi y hospitales continuarán brindando atención en sus horarios habituales, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios y la atención oportuna a la ciudadanía durante estas fechas.

La institución también comunicó al personal esencial vinculado directamente a la atención de salud que, debido a la naturaleza del servicio que prestan, deberán laborar en jornada regular los días 24 y 31 de diciembre, conforme a la planificación institucional vigente.

Esta disposición se sustenta en las excepciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 37 de 5 de diciembre de 2025, el cual excluye a las instituciones de salud de los beneficios otorgados al resto de los funcionarios públicos, en razón del carácter esencial del servicio que brindan.

En cuanto a la remuneración, el Minsa aclaró que el pago correspondiente a dichas jornadas se realizará conforme al salario ordinario, de acuerdo con los contratos y normativas vigentes, al tratarse de días regulares de trabajo y de servicio público obligatorio.