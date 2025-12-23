Estafas en línea se disparan en Panamá durante la temporada de compras, advierte la Policía

Las autoridades reiteran que la tecnología avanza rápidamente y, con ella, las tácticas delictivas, por lo que la precaución y la información siguen siendo las principales herramientas para no caer en estafas.

Ciudad de Panamá, Panamá/En plena época de compras y ofertas de fin de año, las estafas en línea continúan liderando las estadísticas delictivas en Panamá, alertó la Policía Nacional a través de su Unidad de Ciberdelitos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El mayor Vladimir González, jefe de la unidad, informó que de los 840 casos atendidos este año, más de 300 están relacionados con estafas y fraudes digitales, principalmente cometidos mediante cuentas falsas en Instagram y Facebook Marketplace.

Entre las modalidades más frecuentes figuran la venta fraudulenta de vehículos de segunda mano, alquileres inexistentes de cabañas de playa, paquetes vacacionales, electrodomésticos, celulares, consolas de videojuegos e incluso servicios como floristerías, DJs o venta de mascotas. En muchos casos, las víctimas realizan pagos adelantados y al llegar al punto de encuentro descubren que el vendedor, el producto o el local no existen. En otros escenarios más peligrosos, las personas son citadas con dinero en efectivo y terminan siendo asaltadas.

Otra estafa recurrente es la de los supuestos paquetes enviados desde el extranjero. Según explicó González, los delincuentes suelen hackear las cuentas de redes sociales de familiares que viven fuera del país y, haciéndose pasar por ellos, engañan a las víctimas para que paguen falsas multas aduaneras bajo amenazas de acciones legales.

Asimismo, persisten los fraudes que utilizan el nombre de empresas reconocidas y medios de comunicación, donde se promete premios inexistentes. A través de engaños, los estafadores logran obtener códigos de verificación y secuestran cuentas de WhatsApp. También se han reportado casos de falsas llamadas bancarias, una técnica conocida como spoofing, en la que se enmascara el número telefónico para simular que la llamada proviene de una entidad financiera y así obtener información confidencial.

El mayor González recalcó que ningún banco ni empresa solicita datos personales o códigos de verificación por teléfono o mensajes, y recomendó acudir directamente a una sucursal ante cualquier duda.

El oficial también advirtió sobre los riesgos de exponer en exceso la vida personal en redes sociales, ya que los delincuentes utilizan fotos, audios y videos —incluso con inteligencia artificial— para cometer estafas, suplantaciones de identidad o delitos más graves, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Como medida de prevención, la Policía insiste en la educación digital, la verificación directa con familiares ante mensajes sospechosos y el hábito de desconfiar de ofertas demasiado atractivas. Además, reiteró recomendaciones de seguridad en áreas comerciales, como evitar distracciones con el celular, no mostrar grandes sumas de dinero, cuidar bolsos y pertenencias, y acudir a personal de seguridad ante cualquier situación sospechosa.

Las autoridades recordaron que la tecnología avanza rápidamente y, con ella, las tácticas delictivas, por lo que la precaución y la información siguen siendo las principales herramientas para no caer en estafas.