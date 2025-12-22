Acodeco registra casi mil quejas por incumplimiento de garantía en 2025

La Acodeco reiteró la importancia de que los términos y condiciones de la garantía consten por escrito, de manera clara y precisa.

Ciudad de Panamá/Un total de 996 quejas por incumplimiento de garantía, por una cuantía de B/. 7,700,928.35, ha registrado la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) entre enero y noviembre de 2025, a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, el incumplimiento de la garantía por parte de algunos proveedores se mantiene como el principal motivo de reclamos presentados por los consumidores durante el presente año. Ante esta situación, la Acodeco reiteró la importancia de que los términos y condiciones de la garantía consten por escrito, de manera clara y precisa.

La institución explicó que la garantía puede incorporarse al contrato de compraventa o consignarse en un documento separado que forme parte del contrato o de la factura correspondiente.

Dicho documento debe incluir información como:

Nombre y dirección del establecimiento comercial y del consumidor

Descripción precisa del bien o servicio, incluyendo marca

Número de serie, modelo, tamaño y color predominante, cuando aplique

La fecha de compra y entrega

Duración de la garantía, entre otros datos.

También debe detallar de forma clara las condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, especificando los riesgos cubiertos y aquellos excluidos, el lugar donde debe presentarse la reclamación y contar con la aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.

Importancia de la factura

La Acodeco enfatizó que la factura es un documento indispensable en toda transacción comercial, ya que acredita la compra realizada y permite al consumidor ejercer sus derechos, como solicitar la garantía, un cambio, una reparación o la devolución del dinero.

La entidad advirtió que, sin la factura, el consumidor dificulta o incluso pierde la posibilidad de presentar un reclamo formal. Por ello, recomienda exigir siempre este documento, verificar que contenga información correcta (fecha, descripción del producto, monto pagado de forma individualizada y datos del comercio) y conservarlo durante todo el período de la garantía.

En el caso de facturas térmicas, la Acodeco sugiere sacar una copia o fotografía, debido a que este tipo de papel se deteriora con el tiempo. Además, recordó que ningún comercio puede negarse a entregar la factura, ya sea en formato físico o digital, incluso cuando el pago se realice mediante plataformas electrónicas como Yappy u otros sistemas digitales.

Recomendaciones al consumidor

Como parte de sus recomendaciones, la Acodeco instó a los consumidores a revisar los bienes antes de salir del local comercial, tanto en ventas regulares como en promociones, para evitar inconvenientes posteriores.

La entidad señaló que, cuando un producto no funcione adecuadamente dentro del período de garantía por un defecto atribuible al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último está obligado a garantizar su correcto funcionamiento mediante la reparación, reemplazo o devolución del dinero, según corresponda.

Finalmente, recordó que ningún proveedor ni intermediario puede ofrecer una garantía inferior a la otorgada por el fabricante y advirtió a los consumidores que no confíen en promesas verbales, ya que estas no tienen validez legal.