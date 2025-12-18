Acodeco retira más de 14 mil productos vencidos en operativos realizados en Coclé

Entre la mercancía retirada del mercado figuran productos secos, cervezas, arroz, alimentos enlatados, jamones y bebidas alcohólicas, detectados en distintos comercios de la provincia durante las inspecciones.

Aguadulce, Coclé/Más de 14 mil productos vencidos han sido decomisados en la provincia de Coclé en lo que va del año, como parte de las acciones de fiscalización que adelanta la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), informó la administradora regional, Gladys Vergara.

Entre la mercancía retirada del mercado figuran productos secos, cervezas, arroz, alimentos enlatados, jamones y bebidas alcohólicas, detectados en distintos comercios de la provincia durante las inspecciones. Vergara señaló que han tenido que retirar una gran cantidad de productos vencidos de los establecimientos comerciales. A su vez, advertió que estos artículos representan un riesgo para la salud de los consumidores.

La funcionaria exhortó a los agentes económicos a revisar constantemente la mercancía que ofrecen, prestando especial atención a las fechas de vencimiento, para evitar sanciones y proteger a los clientes. A los consumidores, en tanto, les recomendó no comprar en un solo local, comparar precios, verificar fechas de expiración, exigir factura y asegurarse de pagar el precio más bajo exhibido, tal como lo establece la ley.

De igual forma, Acodeco intensificó los operativos de fiscalización, incluyendo inspecciones nocturnas y jornadas los días sábados, abarcando almacenes y comercios en toda la provincia. Además, la entidad mantiene un módulo informativo activo durante el mes de diciembre, donde los consumidores pueden presentar denuncias y quejas, las cuales, según la institución, son atendidas de manera inmediata.

Vergara explicó que van a estar dos días por semana en dicho módulo, dado que también están en la calle realizando operativos. Como parte de estas acciones, Acodeco desarrolla labores de orientación y docencia, explicando a los compradores cómo realizar compras seguras y brindando información sobre la Ley de Descuento a Jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Vergara recordó que, tras detectar irregularidades, se levantan actas, se citan a los comercios involucrados y los expedientes son enviados a Panamá, donde se determinan las sanciones correspondientes.

Con información de Nathali Reyes