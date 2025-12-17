Saéz Llorens explica por qué genera alertas la variante K de influenza que ya podría 'estar circulando en Panamá'

La mayor preocupación de los países consiste en que es un virus más transmisible, pero no letal como el COVID-19, por ejemplo.

Ciudad de Panamá/Panamá mantiene una alerta epidemiológica por la circulación de la variante de influenza A H3N2, subtipo K, luego de la confirmación oficial de casos en Costa Rica y en varios países del hemisferio norte. Ante este panorama, el Ministerio de Salud reforzó la vigilancia y la preparación del sistema, al tiempo que insiste en prevención y vacunación en medio de una temporada lluviosa prolongada que coincide con un incremento de cuadros respiratorios.

El pediatra infectólogo Xavier Sáez Llorens explicó que esta situación ha creado inquietud, pero pidió diferenciar dos conceptos básicos: resfriado y gripe no son lo mismo.

Recordó que la gripe es causada por el virus de influenza, puede provocar fiebre alta, dolor corporal generalizado, escalofríos, dolor muscular, tos intensa e incapacidad temporal, y en personas vulnerables puede escalar a hospitalización. El resfriado, en cambio, está asociado a otros virus y suele limitarse a congestión nasal y tos leve.

El especialista insistió en que la variante identificada en la región no representa un nuevo virus, sino una mutación esperada dentro del comportamiento típico de influenza.

“No hay que entrar en pánico”, añadió mientras aclaró que el subtipo K de influenza “no es más agresivo que lo tradicional”.

La mayor preocupación de los países consiste en que es un virus más transmisible, pero no letal como el COVID-19, por ejemplo.

"Es algo común en los virus de influenza, y también lo vimos, por ejemplo, con los virus del COVID, y que se le está llamando la variante K, que tiene como 7 áreas de mutaciones al H3N2 tradicional, que también circula en Panamá el tradicional, ¿no?. Y hay varios virus de influenza", explicó.

Aunque aún el Ministerio de Salud no ha confirmado que la variante K ya circula en Panamá, Sáez Llorens explicó que Panamá ya podría tener esta variante circulando, debido a que se ha detectado en países vecinos y a que el proceso de confirmación depende del envío y secuenciación de muestras. Señaló que, según información clínica desde Costa Rica, los primeros pacientes [7 casos] se han manejado de forma ambulatoria, sin hospitalizaciones, lo que respalda la ausencia de mayor severidad.

"Lo que pasa es que, como no se envían tantas muestras al Gorgas, ellos acumulan toda la cepa que se envía, por ejemplo, en las semanas anteriores, y al final hacen una secuenciación del virus y determinan si es una variante mutante o si es el tradicional. Lo más seguro es que ya está circulando en Panamá porque ya está circulando también en Costa Rica, en Perú", sustentó.

El especialista reiteró que la vacuna sigue siendo una herramienta clave para reducir complicaciones. Subrayó que la inmunización no impide por completo el contagio, pero sí evita cuadros graves y hospitalizaciones.

"Por eso en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, hay muchísimos casos, ahora mismo más de lo usual, precisamente porque se transmite más. Pero, por ejemplo, en Costa Rica el porcentaje de gente vacunada es muy alto. Entonces, muy probablemente eso también influye en que no produzca una enfermedad relativamente severa en las personas", detalló.

¿Por qué el resfriado actual dura más?

Consultado sobre la duración de los malestares y el contagio, el infectólogo indicó que algunos virus respiratorios generan síntomas más prolongados. Influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio pueden causar tos persistente, congestión y complicaciones derivadas, mientras que los virus propios del resfriado tienden a resolverse más rápido. “La tos es lo último que se quita”, dijo, al señalar que puede tardar dos o tres semanas en desaparecer.

"No es que estén demorando más, realmente están demorando lo usual. Hay tres virus que producen síntomas duraderos, que incluso se pueden complicar con sinusitis, por ejemplo, o con infección de los oídos o con infección de los pulmones, que son el virus de influenza, el virus respiratorio sincitial y el COVID, que todavía tenemos COVID", afirmó.

Etiqueta respiratoria

El investigador clínico pidió volver a hábitos básicos de autocuidado en escenarios de aglomeración, principalmente en actividades de fin de año y las compras de productos de la canasta básica en las populares Naviferias. Sostuvo que el abandono del uso de mascarillas facilita la transmisión en espacios concurridos y recordó que evitar multitudes, mantener distancia, lavarse las manos y usar mascarillas cuando alguien tose cerca siguen siendo medidas eficaces.

Pero, ¿qué es la etiqueta respitaria y por qué es importante?

Las recomendaciones de etiqueta respiratoria incluyen cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con el antebrazo o con un pañuelo desechable; desechar de inmediato cualquier material contaminado; lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel alcoholado; evitar tocarse la cara; mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y, de ser posible, usar mascarilla en espacios cerrados o con aglomeraciones, especialmente si se presentan tos o estornudos. Estas prácticas reducen la transmisión, protegen a terceros y siguen siendo medidas clave frente a virus respiratorios como la influenza.

El infectólogo alertó que la relajación puede arruinar el descanso o las celebraciones: “De nada sirve que uno compre un jamón para celebrar una fiesta y adquiera el virus en esa Naviferia… y después no puede disfrutar ni siquiera el jamón. Y cuando uno tiene gripe, no resfriado, pero cuando uno tiene gripe, la puede pasar mal en casa”, afirmó, al insistir en el autocuidado durante eventos multitudinarios.

La alerta epidemiológica se mantiene activa mientras el país cierra el año entre humedad, enfermedades respiratorias y gran movilidad social. Las autoridades apuestan por la vacunación, el seguimiento clínico y la prevención comunitaria, con un mensaje puntual: la variante K es parte de la evolución habitual del virus y su control depende, en buena medida, de la responsabilidad individual y del cumplimiento de una etiqueta respiratoria ante este tipo de gripes o resfriados.

