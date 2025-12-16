San Miguelito registra el menor costo de la cena navideña, según monitoreo de Acodeco

El estudio contempla 15 categorías de productos, entre ellas pan de rosca, legumbres, frutas frescas, nueces, proteínas, arroz y vegetales enlatados.

San Miguelito es el sector del área metropolitana donde se registra el costo más bajo de la cena navideña, de acuerdo con los más recientes monitoreos de precios realizados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) en supermercados de siete sectores.

Según la entidad, el costo aproximado de una cena de Navidad para cuatro personas varía en función del tipo de proteína que se elija. Las encuestas de precios se realizaron del 5 al 15 de diciembre, y se calcularon tomando como referencia unas 10 libras de proteína.

En el caso de San Miguelito, los precios estimados son:

Con jamón: B/.74.39

B/.74.39 Con pavo: B/.64.27

B/.64.27 Con pavipollo: B/.62.30

B/.62.30 Con pollo: B/.55.10

Estos montos representan los valores más bajos en comparación con los otros sectores evaluados del área metropolitana.

Acodeco recordó que todos los años, durante la temporada navideña, realiza este monitoreo con el objetivo de orientar a los consumidores sobre el presupuesto necesario para una cena básica de Navidad. El cálculo se basa en los precios mínimos registrados en los supermercados para cada producto, sin considerar marcas comerciales.

El estudio contempla 15 categorías de productos, entre ellas pan de rosca, legumbres, frutas frescas, nueces, proteínas, arroz y vegetales enlatados. No obstante, la encuesta puede abarcar más de 100 productos, ya que se monitorean todas las marcas que cumplen con las presentaciones establecidas en el formulario.

La entidad indicó que el detalle completo de los precios se encuentra disponible en su página web, para que los consumidores puedan comparar según sus preferencias de marca.

Finalmente, Acodeco reiteró que la mayoría de los precios están sujetos a la libre oferta y demanda, con excepción del pollo entero Panamá, que mantiene control de precio.